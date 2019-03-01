Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) в 2018 году получил 909 обращений от лиц, находящихся под стражей (рост в 1,6 раза). Об этом говорится в годовом отчете, который омбудсман Улугбек Мухаммадиев представил Сенату в пятницу.

Согласно данным отчета, за последние два года наблюдается устойчивый рост числа обращений. Если с 2010 по 2015 годы их годовое количество не превышало 170, то в 2016 году омбудсман получил 211 обращений, а в 2017 году — уже 565 (рост более чем в 2 раза).





Из общего количества поступивших обращений 725 составили жалобы на обоснованность решения суда, 91 — жалобы на проведение следственных мероприятий, 44 — заявления о смягчении наказания, 23 — заявления о медицинской помощи, 8 — заявления об организации встреч с членами семьи.

В течение года мониторинговые мероприятия омбудсмана охватили 18 учреждений по исполнению наказания. В группы мониторинга вошли депутаты Законодательной палаты и сенаторы, представители Национального центра по правам человека, международной неправительственной организации Human Rights Watch и других общественных организаций.

Были изучены условия содержания осужденных и порядок обращения с ними, качество медицинского обслуживания, организации питания, труда, воспитательной и духовно-просветительской работы. Проведены коллективные (2500 человек) и индивидуальные (127 человек) встречи с осужденными.

«В учреждениях согласно международным стандартам созданы приемлемые условия для жизнедеятельности осужденных. В частности, мониторинговая группа омбудсмана наглядно убедилась в осуществлении основных прав осужденных», — говорится в отчете.

В их числе:

право проживать в освещаемых, отопляемых и вентилируемых жилых помещениях, иметь индивидуальные спальные места, время и условия для прогулки на свежем воздухе, знакомства с периодической печатью, теле- и радиоэфиром, занятия гуманитарно-культурным и физическим развитием;

право на бесплатное трехразовое горячее питание, получение постельных принадлежностей, одежды, обуви и средств личной гигиены, стационарного и амбулаторного медицинского обслуживания и лекарств;

право на оплачиваемый труд с учетом состояния здоровья и способностей, краткосрочные встречи, телефонные переговоры и длительные свидания с родственниками, получение и отправку писем и телеграмм.

Анализ результатов мониторинга выявил ряд вопросов, касающихся защиты прав и свобод лиц, находящихся под стражей.

В частности, законодательство не конкретизирует срок, в течение которого администрация учреждения обязана проинформировать прокурора о факте причинения вреда жизни и здоровью лица, находящегося под стражей в результате применения физической силы или специальных средств.

«Кроме этого, отмечается низкий уровень профессиональной подготовленности медицинского персонала учреждений в вопросах своевременного и качественного оформления актов о проведении медицинского освидетельствования», — говорится в отчете.

Отмечается, что просветительская работа в учреждениях «не в полной мере учитывает потенциал общественного воздействия и самовоспитания осужденных». На практике оно преимущественно сосредоточено на лицах, осужденных за совершение преступлений религиозно-экстремистского характера, говорится в отчете.

Кроме того, по данным омбудсмана, библиотечный фонд учреждений сформирован преимущественно из произведений на русском языке. Не в полной мере также учитываются потребности в правовой, художественной и научно-популярной литературе.