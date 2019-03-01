Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) не может нанять новых сотрудников в штат из-за передачи здания более года назад на баланс Ташкентского метрополитена. Об этом омбудсман Улугбек Мухаммадиев сообщил на 18-м пленарном заседании Сената в пятницу.

В связи со строительством делового центра Tashkent City здание «Тошкент метрополитени» было снесено. В январе прошлого года года решением хокимията метрополитену было передано здание на улице Ислама Каримова, 16А в Шайхантахурском районе, где находится секретариат омбудсмана.

Улугбек Мухаммадиев отметил, что согласно указу президента о программе мероприятий, посвященных 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, штат омбудсмана был расширен на восемь человек. Однако нанять новых сотрудников невозможно из-за проблем с их размещением.

«В настоящее время здание, где располагается секретариат уполномоченного, передано другой организации. По этой причине есть сложности с принятием новых сотрудников и их размещением. Думаем, что в 2019 году будет найдено решение этой проблеме», — сказал он.

Сенатор Очил Хидиров спросил, почему омбудсман не может получить административное здание на протяжении целого года. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отметил, что размещение «Тошкент метрополитени» и диспетчерского центра обусловлено стратегической важностью объекта.

«Этот объект входит в список стратегических объектов. Хокимият Ташкента изучил подходящие здания для омбудсмана. Из-за отсутствия на балансе хокимията административных зданий были изучены предложения по другим подходящим административным зданиям. В качестве предложения рассматривается выделение необходимой площади в административном здании на улице Бешагач, 1 в Чиланзарском районе, которое находится на балансе центра VIP Service при Национальном банке Узбекистана», — сообщил глава столичной администрации.

По его словам, если предложение удовлетворит стороны, будет принято соответствующее решение хокима.