Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с выбором того, в чем мало разбирается. А это наиболее сложный выбор. Каждый продавец стремится к своей выгоде, не пытаясь рассказать и просветить потребителя, предоставив таким образом право выбора.

Компания Ekopen решила заполнить этот пробел. Бренд стремится к более открытому диалогу с конечным потребителем. Одним из важных шагов на пути к пониманию внутренних механизмов работы с установкой окон ПВХ и производством самих профилей стал видеоблог «Окно в профессию».





Теперь, выбирая окно или профиль и следя за установкой оконной рамы, потребитель будет с полной осознанностью и пониманием подходить к этому процессу. Это, в свою очередь, стоит больших денег, происходит раз в 20 лет, и именно поэтому так важен каждый шаг.

Блог «Окно в профессию» нацелен на просвещение и заполнение пробелов в знаниях о важных этапах ремонта и производства.

Для участия в выпусках приглашались специалисты оконной компании, а также популярные трендсеттеры. Каждый раз перед участниками стояла задача выполнить один из этапов изготовления или установки оконного профиля. Севара Юлдашева, Дияра, Наргис Фиами и Ситора Алимжанова могут с уверенностью контролировать грамотную установку окон у себя в доме, ведь теперь они знают об этом чуть больше.





Вот такое настоящее «Окно в профессию». Главной целью выпусков было познакомить конечного потребителя с тем, как это устроено изнутри.

Выпуски видеоблога можно посмотреть по ссылке.

Ekopen более десяти лет работает на рынке Узбекистана, а также за рубежом. Компания предлагает потребителям широкий выбор функционального дизайна окон с учетом климатических условий, типа архитектурного проекта, экологических особенностей местности и пожеланий заказчика. Производство ежегодно разрабатывает новые предложения в соответствии с современными тенденциями архитектуры и дизайна.

Основные виды профилей Prime, Elite, Forward можно теперь выбрать в новой линейке цветов Titanium.





Телефоны: (+998) 71−120−12−00, (+998) 93−381−11−81

Cайт: ekopen.uz

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