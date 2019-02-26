Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля принял исполняющую обязанности помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, прибывшую для участия в очередном раунде узбекско-американских политических консультаций, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече отмечена важность использования механизма политических консультаций для рассмотрения актуальных вопросов и перспектив углубления двустороннего взаимодействия.





Подчеркнута необходимость продолжить проведение «Недели американского бизнеса», которая впервые была организована в октябре прошлого года в Ташкенте в рамках визита министра торговли США Уилбора Росса в Узбекистан.

Состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане и активного вовлечения этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.

Элис Уэллс выразила удовлетворение итогами седьмого раунда политических консультаций, прошедших 26 февраля в столице Узбекистана и подтвердила приверженность США углублению и расширению партнерства между двумя странами.

В ходе узбекско-американских политических консультаций делегации Узбекистана и США обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ряд международных и региональных вопросов.





В этот же день состоялись заседания подгрупп «Политика», «Безопасность», «Экономика и торговля», «Человеческое измерение».