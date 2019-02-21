Ученик 10-го класса М. М. (2003 г. р.) школы №5 Юнусабадского района Ташкента принес в среду на занятия пластмассовый пневматический пистолет-пулемет марки MINI UZI IWI. Инспектор профилактики обнаружила оружие и патроны к нему при досмотре личных вещей старшеклассника.

Оружие не представляло угрозы для жизни, «иначе в свободной продаже не было бы». «Этот пистолет не смог бы даже бумажку порвать. Он пластмассовый», — сообщили «Газете.uz» в отделе внутренних дел Юнусабадского района.

Предприниматель, который продал ученику пистолет, в прошлом году обратился в Министерство внутренних дел за разъяснением о порядке ввоза и регистрации на территории Узбекистана пневматического оружия, луков, арбалетов и аксессуаров к ним. Он получил ответ, что согласно пункту 38 «Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года и пункту 10 «Перечня разрешительных и иных документов, а также уполномоченных органов по их выдаче», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2014 года, на основании разрешений Министерства внутренних дел осуществляется приобретение, ввоз, вывоз, хранение, ношение и использование только спортивного и охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Но при этом пунктом 2 постановления пленума Верховного суда Узбекистана от 27 февраля 1996 года «О судебной практике по делам о незаконном владении оружием» разъяснено, что пневматические ружья к огнестрельному оружию не относятся.

«Этот предприниматель официально обратился и получил ответ. Значит, к чеку прилагается вот это письмо и техника безопасности пневматическим оружием», — заявили в ОВД Юнусабадского района.

С родителями старшеклассника провели профилактическую беседу.