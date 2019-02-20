Узбекистан будет использовать еврооблигации как инструмент позиционирования и оценки страны на международном рынке, заявил глава представительство Международной финансовой корпорации (МФК) Зафар Хашимов на презентации доклада по страновой диагностике частного сектора Узбекистана в понедельник.

14 февраля Узбекистан впервые в истории разместил два транша евробондов совокупным объемом 1 млрд долларов. Этот финансовый инструмент позволит получить ответную реакцию на реформы в Узбекистане не только от международных институтов, но и от участников рынка, сказал он.

«Сейчас евробонды свободно торгуются на рынке. Отныне не только Всемирный банк и Международная финансовая корпорация будут обеспечивать обратную связь по решениям правительства. Если руководство страны примет неверное решение, рынок незамедлительно негативно отреагирует. Думаю, это гораздо лучше позволит дисциплинировать правительство в вопросах макроэкономики», — считает Зафар Хашимов.

Глобальный руководитель МФК по финансам, конкурентоспособности и инновациям по Европе и Центральной Азии Рольф Берндт указал, что после размещения евробондов и получения суверенного рейтинга частному рынку намного легче получить доступ на рынки капитала.