В Ташкенте до недавних пор было сложно найти такое место, где можно оставить маленького ребенка на время шопинга, повеселиться вместе с ним на захватывающих дух аттракционах или занять его полезными занятиями на мастер-классах. Наконец-то такое место открылось — детская игровая площадка Bunyodkor Park.
Основные преимущества Bunyodkor Park:
- Удобное расположение. Bunyodkor Park находится на третьем этаже ТРЦ Bunyodkor на выходе из станции метро «Мирзо Улугбек». Здесь также находятся супермаркет, огромный магазин бытовой техники, бутики для взрослых и детей и много другое.
- Игровая площадка для малышей. В Bunyodkor Park имеется современная трехуровневая детская площадка, оснащенная батутом, горками, бассейном с шариками, сетками и игровыми панелями. Заботливые няни присмотрят за детьми, пока их родители будут совершать покупки. Малыши проведут это время весело и, главное, безопасно, ведь это не просто площадка, а целый оазис детства.
- Множество аттракционов. В детской игровой площадке собраны 60 необычных и современных аттракционов для детей всех возрастов. Здесь можно погрузиться в виртуальный мир приключений, а также с большим удовольствием покататься на ярких и безопасных электромашинках.
- Полезные мероприятия. В Bunyodkor Park есть огромная зона фудкорта с панорамным видом на город и вкусной кухней. Здесь проводятся детские шоу, соревнования, мастер-классы, дни рождения и праздники с аниматорами. Опытные мастера и педагоги научат детей многим полезных навыкам, что позволит раскрытию их скрытых талантов.
В Bunyodkor Park предусмотрена программа лояльности для корпоративных клиентов:
- групповое посещение не менее 20 человек;
- бонус 50 тысяч сумов при пополнении счета на 50 тысяч сумов;
- организация и проведение различных квестов, соревнований, праздников с участием аниматоров;
- подарок организатору группового посещения — карта с балансом 50 тысяч сумов;
- возможность организации перевозки групповых клиентов Bunyodkor Park.
«Bunyodkor Park: дети достойны лучшего».
Адрес: Чиланзар-6
Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек», ТРЦ Bunyodkor, 3-й этаж.
Телефон: (+998) 90−968−86−65
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Instagram: @bunyodkor2018
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