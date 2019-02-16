В Ташкенте до недавних пор было сложно найти такое место, где можно оставить маленького ребенка на время шопинга, повеселиться вместе с ним на захватывающих дух аттракционах или занять его полезными занятиями на мастер-классах. Наконец-то такое место открылось — детская игровая площадка Bunyodkor Park.





Основные преимущества Bunyodkor Park:

Удобное расположение. Bunyodkor Park находится на третьем этаже ТРЦ Bunyodkor на выходе из станции метро «Мирзо Улугбек». Здесь также находятся супермаркет, огромный магазин бытовой техники, бутики для взрослых и детей и много другое. Игровая площадка для малышей. В Bunyodkor Park имеется современная трехуровневая детская площадка, оснащенная батутом, горками, бассейном с шариками, сетками и игровыми панелями. Заботливые няни присмотрят за детьми, пока их родители будут совершать покупки. Малыши проведут это время весело и, главное, безопасно, ведь это не просто площадка, а целый оазис детства. Множество аттракционов. В детской игровой площадке собраны 60 необычных и современных аттракционов для детей всех возрастов. Здесь можно погрузиться в виртуальный мир приключений, а также с большим удовольствием покататься на ярких и безопасных электромашинках. Полезные мероприятия. В Bunyodkor Park есть огромная зона фудкорта с панорамным видом на город и вкусной кухней. Здесь проводятся детские шоу, соревнования, мастер-классы, дни рождения и праздники с аниматорами. Опытные мастера и педагоги научат детей многим полезных навыкам, что позволит раскрытию их скрытых талантов.





В Bunyodkor Park предусмотрена программа лояльности для корпоративных клиентов:

групповое посещение не менее 20 человек;

бонус 50 тысяч сумов при пополнении счета на 50 тысяч сумов;

организация и проведение различных квестов, соревнований, праздников с участием аниматоров;

подарок организатору группового посещения — карта с балансом 50 тысяч сумов;

возможность организации перевозки групповых клиентов Bunyodkor Park.

«Bunyodkor Park: дети достойны лучшего».

Адрес: Чиланзар-6

Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек», ТРЦ Bunyodkor, 3-й этаж.

Телефон: (+998) 90−968−86−65

Следить за новостями и акциями Bunyodkor Park можно, подписавшись на официальные страницы в соцсетях:

Instagram: @bunyodkor2018

Telegram: t.me/park_bunyodkor

Facebook: fb.com/TCBunyodkor

На правах рекламы.