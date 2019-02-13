В ночь на 13 февраля в здании Ассоциации ремесленников в Самарканде произошел пожар, сообщили «Газете.uz» в Главном управлении пожарной безопасности МВД Узбекистана.

Фото: dyxx.uz.

Сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: улица Ислама Каримова, 46-А, поступило в 2:05. На ликвидацию пожара было направлено шесть пожарных экипажей и одна автолестница. Состав прибыл на место в 2:15, пожар был потушен в 3:55.

В результате возгорания уничтожены строительная конструкция крыши и имущество здания на площади 150 кв. м. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.