В Туракурганском районе Наманганской области установлены более 100 феромонных ловушек, а также две мини-метеостанции, с помощью которых можно спрогнозировать нашествие вредителей и распространение болезней сельскохозяйственных культур, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Исследование среди фермеров Ферганской долины показало, что для борьбы с вредителями и профилактики заболеваний сельхозкультур «жители отдают предпочтение химической обработке, что не всегда положительно сказывается на окружающей экологии и здоровье людей», говорится в сообщении.

Ловушки и метеостанции установлены в рамках проекта ПРООН «Содействие развитию торговли». Принцип их работы основывается на считывании и анализе показателей датчиков по количеству осадков, температуре, уровню влажности воздуха, почвы, скорости и направлению ветра.

Профессоры Университета Инха в Ташкенте Жасурбек Ходжаев и Сарвар Абдуллаев разработали приложение с базой данных о фермерских хозяйствах с выращиваемыми культурами, хронологией заболеваний и вредителей.

Внедрение ловушек и мини-метеостанций позволяет каждому жителю района получать SMS-оповещения с рекомендациями по профилактике и защите растений, а также советы по эффективному и своевременному применению агротехнических мер.

Почти 40% пользователей феромонных ловушек отметили снижение количества вредителей, 38% уменьшили применение химических препаратов и свыше 90% заявили, что в дальнейшем будут применять биологические методы защиты.