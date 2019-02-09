Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали заместителя декана Ташкентского государственного аграрного университета Х. А. по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, замдекана был задержан с вещественными доказательствами при получении 600 тысяч сумов у студента второго курса университета А. за допуск его к итоговым экзаменам.

Х. А. также добровольно сдал 4,6 млн сумов, которые взял за допуск к экзаменам у 11 студентов, регулярно пропускавших занятия, говорится в сообщении.

В отношении замдекана возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, наказывается штрафом от 300 до 400 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права).

Комментируя квалификацию обвинения, в ведомстве отметили, что допуск до экзамена не входит в полномочия заместителя декана, по этой причине деньги он получил обманным путем.

В настоящее время ведутся следственные действия.