Одил Шукурович Темиров, с 2017 года работавший заместителем председателя правления компании «Узбекнефтегаз», назначен председателем правления «Узкимёсаноат», сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.

Одил Темиров (1977 г. р.) окончил Ташкентский химико-технологический институт. С 1999 по 2017 годы работал в структуре Шуртанского газохимического комплекса, занимая различные должности вплоть до директора предприятия.

Возглавлявший с 2017 года «Узкимёсаноат» Абдухашим Абдуллаев освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.