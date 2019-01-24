Специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий преобразован в Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

Это первый военный институт в структуре Минобороны. Он создан для подготовки офицерских кадров в области информационно-коммуникационных технологий и связи и организации военно-научных исследований в этой области.

Вуз будет осуществлять двухгодичную подготовку офицерских кадров тактического звена по шести специальностям:

командно-инженерная тактическая войск связи;

командно-инженерная тактическая специальной связи и защиты государственных секретов;

командно-инженерная тактическая информационных систем и технологий;

командно-инженерная тактическая радиоэлектронной разведки и борьбы;

командно-инженерная тактическая радиотехнических войск противовоздушной обороны;

командно инженерная тактическая зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Военный институт является правопреемником Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий по его правам, обязательствам и договорам.

Прежде высшее военное образование можно было получить на спецфакультете ТУИТ и военно-медицинском факультете при Ташкентской медицинской академии, действующих в структуре Министерства высшего и среднего специального образования, а также в Высшем военном таможенном институте Государственного таможенного комитета.