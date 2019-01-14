Президент Шавкат Мирзиёев направил военнослужащим поздравление с 27-летием образования Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины.

«В этот знаменательный день, чествуя вас, наших отважных военнослужащих, посвятивших свою жизнь делу защиты Родины, выражаю вам глубокую благодарность за вашу службу во имя мира и безопасности страны», — говорится в поздравлении.

«В нынешнее непростое время, когда в мире все больше обостряются угрозы международного терроризма, экстремизма, вызовы национальной и глобальной безопасности, нашей самой приоритетной задачей остается повышение боеспособности Вооруженных Сил, укрепление их материально-технической базы, обеспечение современным вооружением, улучшение физической и духовно-интеллектуальной подготовки военнослужащих, усиление их социальной защиты», — отметил президент.

В поздравлении подчеркнуто, что национальная армия становится мобильной, компактной и мощной, способной достойно отразить любую угрозу. Глава государства отметил важность повышения профессиональных знаний и навыков, интеллектуальной и психологической подготовки военнослужащих.

«Мы и впредь будем придавать особое значение всестороннему повышению оборонной мощи нашего государства, подготовке высококвалифицированных военных кадров, созданию достойных условий жизни для защитников Родины и их семей, — говорится в поздравлении. — Так, только в 2019 году для военнослужащих будет построено 116 многоэтажных домов на основе льготных кредитов. Свыше 700 детям военных будут предоставлены государственные гранты для обучения в высших учебных заведениях».

Глава государства отметил необходимость вывести на новый уровень начатую работу по модернизации Вооруженных Сил, в частности, широкому внедрению в сферу военного образования современных знаний, передового зарубежного опыта и информационно-коммуникационных технологий.

«Вместе с тем в центре нашего внимания должны постоянно находиться вопросы повышения национального самосознания, боевого духа, интеллектуального потенциала военнослужащих, усиления их патриотического воспитания. Для этого целесообразно внедрить такой порядок, когда перед принятием военной присяги солдаты и курсанты должны будут продемонстрировать свои знания по предмету „История Узбекистана“ и книге „Уложения Темура“», — говорится в поздравлении.

Президент также отметил важность военно-патриотического воспитания населения и создания образов солдат и офицеров в художественных произведениях, спектаклях и фильмах.

В связи с Днем защитников Родины указом Президента группа сотрудников правоохранительных органов, Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям награждена орденами и медалями.