2 января примерно в 17:00 в канале Сох-Шахимардан на территории Алтыарыкского района Ферганской области было обнаружено тело младенца женского пола, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Во время обследования тела при участии эксперта областного бюро судебно-медицинской экспертизы было выявлено, что у погибшей не было телесных повреждений, однако пуповина была перерезана нестандартным для медицины способом и без перевязывания. Длина пуповины составляет 3 см.

По данным судмедэкспертизы, тело младенца находилось в воде примерно 10 дней. Для выяснения причин смерти и состояния ребенка до того, как он оказался в канале назначена судебно-гистологическая экспертиза.

Сотрудники прокуратуры Алтыарыкского района, УВД, медицинских учреждений и органы самоуправления в настоящее время занимаются установлением личности девочки и ее матери.

Генеральная прокуратура Узбекистана взяла дело под контроль.