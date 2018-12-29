24 декабря международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило долгосрочные рейтинги Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан с «В+» до «ВВ-» и подтвердило краткосрочные рейтинги на уровне «В». Прогноз рейтинга банка — «Стабильный».

Это событие, безусловно, является значимым для Узнацбанка. Показатели его кредитоспособности возросли в соответствии с ростом показателей суверенного рейтинга правительства Республики Узбекистан.

Рейтинги Узнацбанка отражают бизнес-модель, заключающуюся в размещении банковских активов среди большего круга заемщиков и инвесторов, освоение новых видов банковских операций. Также данный рейтинг показывает крайне значимую роль Узнацбанка в поддержании государственных проектов и других негосударственных сегментов рынка.





Узнацбанк имеет высокий уровень диверсификации ресурсной базы и адекватные показатели ликвидности по сравнению с другими местными коммерческими банками. К тому же он на протяжении экономического цикла демонстрировал стабильные показатели прибыльности.

Из данного рейтинга было определено, что бизнес-позиция банка имеет показатель «Сильная» — это отражает стабильный рост дальнейших возможностей по поддержанию развития внутриэкономических и внешнеэкономических бизнес-сфер в Узбекистане.

Кредитный рейтинг присваивается независимыми международными рейтинговыми агентствами в целях определения финансового состояния и надежности банка. Крупнейшими международными рейтинговыми агентствами, функционирующими во всем мире, являются Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings.





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