В преддверии Нового года все превращаются в Дедов морозов и Снегурочек, а кто-то даже в волшебных эльфов. Они начинают ломать голову и думать, что подарить близкому человеку и коллегам по работе, особенно, когда времени на поиски подарков почти не остается, а еще многое нужно сделать.

Когда супермаркеты переполнены очередями, то интернет-магазины становятся прекрасной альтернативой. Сидя дома в тепле и уюте, можно без суматохи и пробок на дорогах выбрать подарки для близких, детей и коллег. Затем в несколько кликов заказать товары и тут же оплатить любым удобным способом. Остается только дожидаться доставки товаров домой.

Многие бренды и магазины Ташкента в предпраздничные дни объявляют о больших скидках на новогодние подарки. Например, интернет-магазин Days.uz в этом году расщедрился и снизил цены почти вполовину на широкий ассортимент вещей, которые прекрасно подойдут в качестве презента.





К тому же Days.uz разделил товары на категории и определил, что и кому лучше всего дарить на Новый год.

Подарки для женщин

Если возлюбленная, жена или коллега по работе — женщина до мозга костей, которая любит ухаживать за собой и всегда старается хорошо выглядеть, то лучшим подарком для нее станет парфюмерия, элитные духи, косметика, а также плойки и стайлеры. Если она к тому же утонченная и романтичная особа, можно подарить ей ароматические свечи и подсвечники ручной работы или оригинальный ночник.

Для девушек, живущих в стиле Fitness wear и любящих подвижный образ жизни, Days.uz предлагает стильные рюкзаки, фитнес-браслеты и брендовые шапки.

А девушкам-сэлфи отлично подойдут оригинальные и яркие камеры моментальной печати INSTAX, новые телефоны и зарядные устройства.

Если она интеллектуальна, любит все записывать и держать под контролем, то книги и дизайнерские блокноты станут отличным подарком.





Подарки для мужчин

Для стильных мужчин в магазине Days.uz можно приобрести кожаные аксессуары и триммеры. Истинным джентльменам предлагается парфюм от ведущих брендов, галстуки-бабочки и кошельки, а любителям подкачаться — фитнес-браслеты, рюкзаки и шапки.

Подарки для детей

Дети в Новый год ждут подарков больше взрослых. Для них Days.uz предлагает большой выбор развивающих и интерактивных игрушек. Творческие дети будут рады наборам для творчества Crayola, гипсовым барельефам, мольбертам и удобным партам.

А для малышей на Days.uz можно найти шарики LOL и кресла KIDSIT.

Как оформить подарок

2019 год пройдет под покровительством желтой свиньи, поэтому при оформлении подарка можно использовать оберточную бумагу или подарочные пакеты золотого, зеленого, желтого, коричневого и горчичного цвета. Также актуальны блестки.

Выбирая подарок, всегда нужно учитывать интересы и характер человека, для которого он предназначен. Для этого лучше слушать то, о чем говорит близкий человек или коллега, наблюдать за ним и стараться угадать его предпочтения.

Телефон: (+998) 71−200−21−31

Сайт: days.uz

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