27 сентября в Ташкенте при сети учебных центров «Галилейка» открылась первая школа STEAM-образования Robooky. Здесь успешно совмещены инжиниринг, робототехника и программирование. В честь открытия была проведена серия бесплатных мастер-классов по ракетостроению и механике, в которых приняли участие более 150 человек.





Идея создания проекта

«Развитие будущего поколения — основная цель работы наших центров. Более двух лет назад мы успешно принесли в Узбекистан ментальную арифметику под брендом „Галилейка“. Сегодня этот предмет всем знаком и стал трендом, чему мы очень рады. Мы продолжаем развиваться в данной сфере, организовывая и участвуя в национальных и международных олимпиадах. Мне всегда интересны новые направления в сфере образования — это мое призвание. Я ищу то, чего нет в нашей республике, и STEAM-образование стало как раз тем самым новым направлением. Меня впечатлил масштаб учеников, обучающихся по этой программе, их знания и навыки, которые они приобретают в процессе обучения. И я решила, что это именно то, что нужно нашим детям. 27 сентября после долгой подготовки и обучения специалистов был проведен первый мастер-класс. Мероприятие было посвящено ракетостроению и механике. Открывая Robooky, я постаралась совместить продвинутые направления, ведь нелегко возить детей в разные кружки. А у нас STEAM, робототехника и программирование совмещены в один кружок, что удобно родителям и эффективно для детей», — рассказала Элина Забарина, основательница проектов «Галилейка» и Robooky.





Что такое Robooky и STEAM — образование?

Robooky — это место, где в один курс успешно объединены популярные направления: STEAM-образование, робототехника и программирование.

Благодаря совмещению всех вышеперечисленных направлений, Robooky получили программу, которая с максимальной эффективностью дает детям знания и учит их применять. Робототехника и программирование довольно известные направления, однако STEAM-образование стало новшеством.

STEAM в школе Robooky — это учебная программа, основанная на комплексном обучении детей науке (Science), технологиям (Technology), инженерии (Engineering), искусству (Art) и математике/менеджменту (Mathematics/Management) от Массачусетского технологического университета (США).





Обучение представлено в различных модулях:

аэрокосмическая инженерия;

морская инженерия;

строительная инженерия;

экологическая инженерия;

машиностроение;

промышленная инженерия;

электрическая инженерия;

химическая инженерия и другие.





Программа школы построена таким образом, что дети последовательно изучают модули по инженерному искусству, совмещая их с робототехникой и программированием. Каждое занятие построено в интерактивной форме: дети решают интересные задачи, применяют полученные знания на практике и создают свои собственные изобретения. Занимаясь в школе Robooky, дети приобретают навыки, которые помогут им при выборе будущей профессии, подарят конкурентное преимущество и успех в будущем.

В ходе занятий дети приобретают:

знания в различных областях инженерного искусства;

знания в робототехнике и программировании;

возможность применения знаний;

инженерный стиль мышления;

развитую логику;

аналитическое мышление;

энтузиазм к знаниям (физика, химия, математика);

навык работы в команде;

навык управления проектами;

навык презентации;

способность решения проблем;

целеустремленность и уверенность в себе.

Занятия проходят по 1,5−2 часа один раз в неделю для детей от 5 до 15 лет. Также школа Robooky оказывает услуги по выездным мастер-классам, семейным дням, дням рождениям, семинарам и детскому летнему лагерю.





«Robooky — каждый ребенок гениален».

Подробную информацию можно получить по телефону (+998) 97−330−35−01.

Robooky №1

Адрес: Ц-5, дом 68−4

Ориентир: ресторан Na Nebe

Телефон: (+998) 95−177−35−01

Robooky №2

Адрес: ул. Нукус, д. 88

Ориентир: Российское посольство

Телефон: (+998) 99−858−35−01

Robooky №3

Адрес: ул. Олчабог, д. 22 (бывшая Никитина)

Ориентир: станция метро «Буюк ипак йули»

Телефон: (+998) 97−157−35−01

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