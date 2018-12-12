Инвестиционный портал Узбекистана invest.gov.uz, разработанный Государственным комитетом по инвестициям, презентован в среду, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Для инвесторов на портале представлена информация об инвестиционном потенциале Узбекистана, развитии отраслей экономики, свободных и малых экономических зонах, льготах и преференциях.

Бизнес, заинтересованный в инвестициях, может подать на портале инвестиционное предложение и ознакомиться с графиком мероприятий, участие в которых принимают зарубежные компании.

Как было отмечено в ходе презентации, Госкоминвестиции круглосуточно поддерживает с помощью портала прямой диалог с участниками инвестиционной деятельности, поскольку запросы могут поступать от предпринимателей, находящихся в иных часовых поясах.

Планируется внедрить подачу онлайн-заявок на портале для получения земли. Ответ на заявку, как ожидается, также будет предоставляться онлайн.

Информация портала представлена на восьми языках: русском, узбекском, английском, немецком, французском, турецком, корейском и китайском. При его разработке был изучен и учтен опыт создания более 37 инвестпорталов Китая, Сингапура, Финляндии и других стран.



