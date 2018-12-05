Во исполнение поручения президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по увеличению скорости интернета минимум в 10 раз и доведению ее до уровня стран СНГ к 2020 году, а также в целях развития магистральных сетей телекоммуникаций информационно-коммуникационной инфраструктуры в Узбекистане реализуются такие проекты, как «Расширение магистральной и мультисервисной сети передачи данных» и «Модернизация центров коммутации по технологии IMS».

Учитывая, что основным подрядчиком по данным проектам выступает японская компания Toyota Tsusho Corporation, Узнацбанком проработаны вопросы финансирования поставок из Японии.

В частности, 5 декабря в головном офисе Узнацбанка состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) на сумму 100 млн долларов США.

Соглашением предусматривается расширение взаимного сотрудничества с ведущим японским банком SMBC в сфере торгового и проектного финансирования поставок высокотехнологичного оборудования и услуг из Японии, а также других стран, где SMBC имеет глобальные филиальные сети, под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА).

Еще одним из преимуществ указанного соглашения является возможность участия клиентов SMBC в инвестиционных проектах, реализуемых в Узбекистане совместно с Узнацбанком.

Стороны также достигли соглашения по дальнейшему развитию операций по клирингу и расчетов в японских йенах, по cиндицированному финансированию проектов и сотрудничеству в области технической помощи и обмена опытом.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Банковская корпорация Сумитомо Мицуи) создана 1876 году. Она является банковским подразделением финансовой группы Sumitomo Mitsui Financial Group. На сегодняшний день это одна из крупнейших банковско-финансовых организаций Японии по объему активов (1,7 трлн долларов США) с наиболее широкой сетью подразделений (около 70 по всему миру), предлагающая весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Штат компании насчитывает 70 тысяч сотрудников.

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