Государственный комитет Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру разработал и представил проект о дополнении статьи 13 закона «О государственных кадастрах».

Документом предусмотрена ответственность за недостоверную государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. Органы, недостоверно зарегистрировавшие право на недвижимость, будут возмещать ущерб сторонам, добросовестно заключившим сделку с объектами недвижимости.

Ущерб, как ожидается, будет возмещаться по решению суда. Порядок и размер выплат ущерба определяется Кабинетом Министров Узбекистана, говорится в документе.

Обсуждение законопроекта продлится до 8 декабря.