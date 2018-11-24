В октябре в своем официальном обращении президент Coca-Cola Джеймс Куинси сообщил, что Благотворительный фонд компании за более чем 30 лет своего существования оказал финансовую поддержку различным благотворительным проектам в размере более 1 млрд долларов США. В итоге они принесли пользу 655 млн людей в более чем 200 странах мира, в том числе и в Узбекистане.

В начале 90-х годов компания Coca-Cola поставила перед собой задачу независимо от финансовой ситуации на рынке стабильно перечислять средства на социальные и благотворительные проекты. В этой связи был создан собственный фонд, в который каждый год компания перечисляет не менее 1% от операционного дохода.

На сегодняшний день Фонд Coca-Cola выдает гранты на осуществление проектов по решению экологических проблем, таких как доступ к чистой питьевой воде в селах и рациональное использование воды в сельском хозяйстве, а также проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Также Фонд выделяет гранты на проекты по реализации экономических прав женщин, а также направленные на развитие и образование молодежи.





В Узбекистане Фонд Coca-Cola уже более восьми лет тесно сотрудничает с ПРООН в рамках реализации проектов устойчивого развития. За это время при финансовой поддержке Фонда Coca-Cola ПРООН реализовал проекты на сумму более полумиллиона долларов США. Гранты были направлены на решение проблемы нехватки воды, которая остро стоит для всей Центральной Азии.

К примеру, в отдаленных поселениях Самаркандской и Навоийской областей, где людям приходилось использовать воду из канала или возить ее из соседних сел, были осуществлены проекты по доступу к питьевой воде (задействованы скважины, проведены трубы, установлены насосы, водопроводы и очистительные системы). На сегодняшний день более 19 тысяч людей, проживающих в этих поселениях, получили доступ к чистой питьевой воде. В Пастдаргомском районе Самаркандской области и в Карманинском районе Навоийской области были осуществлены проекты по рациональному использованию воды при орошении земель. Это позволило фермерам в селении Пастдаргом сэкономить более 5 млн кубических метров воды в год, а фермерам в селении Кармана — 53,8 тысяч кубических метров в год с одного поля.

С целью укрепления экономической защищенности женщин в ряде сел Самаркандской области был осуществлен проект по созданию ковроткацкой мастерской. Сначала женщины боялись в нем участвовать, так как не верили в свои силы и реальность проекта. Но профессиональный подход работников ПРООН дал свои плоды, и более 50 женщин кишлаков Сайрам, Мехнатабад и Каналека получили профессию и возможность стабильного заработка. Сегодня они передают свои навыки и знания другим женщинам, проживающим в этом и близлежащих селах. Все осуществленные проекты — самоокупаемые, и количество людей, на которых распространяется положительный эффект от проектов, растет из года в год.

Фонд Coca-Cola является филантропическим инструментом компании Coca-Cola, посредством которого компания осуществляет одно из своих приоритетных направлений — улучшение условий жизни и благосостояния общества, тем самым делая мир лучше. Прибыль Coca-Cola напрямую зависит от благосостояния населения, и чем выше прибыль компании, тем больше Coca-Cola имеет возможность вернуть обществу путем реализации устойчивых проектов, взаимосвязанных со спецификой бизнеса Coca-Cola.

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