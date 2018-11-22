Европейский Союз выделил Министерству юстиции Узбекистана безвозмездный грант в 10 миллионов евро, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Соглашение об этом подписали первый заместитель министра юстиции Нодиржон Жураев и директор Департамента развития сотрудничества Центральной Азии и ЕС Пьер Амилхат в ходе 14-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз» 21 ноября в Брюсселе.

Грантовое соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает финансирование ряда мероприятий, направленных на улучшение системы оказания государственных услуг.

В частности, проектом предусмотрено техническое оснащение Агентства государственных услуг при Минюсте, его территориальных подразделений и Центров госуслуг, включая закуп серверного, компьютерного, сетевого, телекоммуникационного оборудования, систем электронной очереди, видеонаблюдения.

Предусмотрена реализация в пяти пилотных регионах (Джизакская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Хорезмская области) проектов по улучшению качества и оперативности госуслуг, создание в них Центров инновационных идей и разработок.

В рамках гранта намечается создание специализированного веб-портала госуслуг, интегрированной базы данных для обмена информацией между уполномоченными органами и центрами госуслуг и оказания госуслуг в режиме онлайн через мобильные приложения.

Соглашение также предусматривает финансирование мероприятий по внедрению блокчейна, современных методов планирования и оценки эффективности деятельности работников Центров госуслуг.