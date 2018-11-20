В последнее время мессенджер Telegram стал незаменимым приложением в повседневной жизни. В нем можно не просто обмениваться сообщениями, но и вести дела или делать покупки. Telegram-боты все больше входят в жизнь людей, их возможности разнообразны, а функции с легкостью заменяют привычные сервисы.

Компания Ekopen внедряет передовые технологии не только в производство систем профилей ПВХ, но и в сервис. Ежедневно разрабатываются эффективные решения для того, чтобы сделать процесс установки окон прозрачным, понятным и выгодным.

В современном течении жизни время — бесценный ресурс. Именно его так часто не хватает, чтобы изучить вопрос, познакомиться с ассортиментом и предложениями на рынке. Компания Ekopen учла эти нюансы при создании Telegram-бота по выбору окон. Теперь выбрать и заказать окна можно, не выходя из дома.





Как это работает?

В строке поиска Telegram нужно вписать @ekopenuzbot, выбрать язык и нужный раздел: каталог, калькулятор, где заказать, задать вопрос, новости и акции, полезные советы.

Прямо в боте можно познакомиться с каталогом продукции. Служба поддержки работает круглосуточно и мгновенно отвечает на вопросы.

В калькуляторе можно рассчитать стоимость изделия, задав параметры окна или двери.

Кнопка «Где заказать» поможет выбрать ближайшую оконную компанию по изготовлению рам и окон.

Компания Ekopen предоставляет своим клиентам все возможности для того, чтобы по выгодным ценам сделать дом максимально удобным и красивым.





Ekopen проводит акции и регулярно разыгрывает бесплатную установку окон и другие ценные призы.

Получить подробную информацию об акциях и сервисах компании можно по телефонам (+998) 78−120−12−00, (+998) 93−381−11−81.

Сайт: ekopen.uz

Telegram: t.me/ekopen

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