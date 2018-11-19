Во всех районах Сырдарьинской области на прошлой неделе прошли церемонии принятия присяги фермерами, сообщила газета «Сырдарьинская правда».





На мероприятии перед хокимиятом города Гулистана (административный центр области) присягу в присутствии хокима области Гофуржона Мирзаева и представителей областной прокуратуры и органов внутренних дел приняли фермеры Баяутского и Гулистанского районов.





Они дали клятву быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами, говорится в сообщении.





Газета напоминает, что 10 декабря в стране по инициативе президента Шавката Мирзиёева будет во второй раз отмечаться День работников сельского хозяйства.