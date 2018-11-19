Во всех районах Сырдарьинской области на прошлой неделе прошли церемонии принятия присяги фермерами, сообщила газета «Сырдарьинская правда».
На мероприятии перед хокимиятом города Гулистана (административный центр области) присягу в присутствии хокима области Гофуржона Мирзаева и представителей областной прокуратуры и органов внутренних дел приняли фермеры Баяутского и Гулистанского районов.
Они дали клятву быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами, говорится в сообщении.
Газета напоминает, что 10 декабря в стране по инициативе президента Шавката Мирзиёева будет во второй раз отмечаться День работников сельского хозяйства.
Bakhrom Aripov
А что значит нечестными делами? И в соответствии с каким Законом РУз, встал вопрос о принятии приняли?
Saidakmal Khodjaev
Абсурд какой-то, зачем не понимаю. Совершенно не надо этого делать. Люди сами должны работать честно.
Shoh s
Ахмоклик, жудаям ахмоклик --- Фермер бу тадбиркор, узига куйиб бер узи билади нима килишни.
Касамёд матнида, “шартнома мажбуриятларини ҳалол ва виждонан бажармаган, қонун бузилишига йўл қўйиб, фуқаро, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказган тақдиримда, қонун олдида жавоб бераман“, деган сўзлар бор.
Илёс Аюбов
Клоунада какая та
Ed Dantes
Мне интересно посмотреть на текст этой присяги.
Gosha Gosha
А в чём смысл присяги? Без неё они работать не будут?