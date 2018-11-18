Днем 17 ноября на железнодорожном переезде 225 км федеральной автомагистрали А-298, пролегающей через Озинский район Саратовской области, произошло ДТП с участием грузового поезда №3003с и рейсового автобуса «Саратов-Уральск (Казахстан)» марки Setra (номер KZ 271 KFB 13) с семью пассажирами.

В результате ДТП погибли пятеро граждан Узбекистана, два гражданина Казахстана получили телесные повреждения.

МЧС Узбекистана опубликовало список погибших:

Бозоров Абдубанноб Махмуталиевич, 1975 г. р.;

Эгамов Алимардон Косималиевич, 1986;

Косимова Гульхумор Жумабоевна, 1987;

Халилова Орзихон Уктамовна, 1987;

Заидов Муроджон Юсупович, 1975.

Тела погибших хранятся в морге Озинской центральной районной больницы.

МЧС, МИД, МВД и Минздрав Узбекистана, а также посольство страны в России ведут работу по опознанию погибших граждан и осведомлению их родственников и близких.