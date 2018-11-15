13 ноября в Цюрихе Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и ведущий швейцарский банк Credit Suisse подписали рамочное соглашение на сумму 200 млн евро. Документом предусматривается сотрудничество в сфере совместного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Узбекистан, под гарантии экспортно-кредитных агентств (ЭКА) без предоставления государственной гарантии.

Ключевым преимуществом указанного соглашения является возможность финансировать проекты, предусматривающие поставку оборудования и технологий из Швейцарии, Европы, Южной Кореи и Китая.

С 1993 года Узнацбанк успешно сотрудничает с Credit Suisse в области торгового финансирования и платежных операций. Подписанный документ является одним из первых соглашений подобного рода между банком Узбекистана и Швейцарии.

Банковская система Швейцарии считается одной из самых надежных и является одним из эталонов для всех банков мира. Изучение передового международного опыта банковской деятельности и внедрение новых видов услуг и продуктов является одной из приоритетных задач банковского сектора Узбекистана. В ходе переговоров между Узнацбанком и Credit Suisse была достигнута отдельная договоренность по данному направлению совместного сотрудничества.

Деловые круги Узбекистана проявляют большой интерес в приобретении оборудования и технологий швейцарского происхождения в области текстильной, металлургической и других отраслей промышленности. Достигнутые соглашения будут способствовать удовлетворению потребностей в финансировании данных сделок.

Credit Suisse Group AG — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат, расположенный в Цюрихе. Имеет представительства в более 50 странах мира и управляет активами в размере свыше 800 млрд долларов США.

Сайт: nbu.uz

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