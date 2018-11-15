Министерство занятности и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало распространившееся 13 ноября в СМИ и социальных сетях решение хокима Андижанской области, согласно которому ноябрь и декабрь объявляются в области «месяцами маънавията».

Согласно распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области планируют провести благотворительный хашар — однодневный заработок сотрудников всех государственных и негосударственных организаций региона на добровольной основе перечислят на специальный счет областного хокимията.

Министерство занятости и трудовых отношений сообщает: согласно постановлению Кабинета Министров от 10 мая «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» организация и проведение хашаров государственными органами и иными организациями осуществляются исключительно на добровольных началах с соблюдением ряда условий.

В частности, хашары проводятся исключительно по нормативно-правовому акту президента Узбекистана или Кабинета Министров о проведении всенародного хашара, строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности. В рамках хашаров выполняются работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест, с категорическим исключением принудительного привлечения ко всем иным видам общественных работ, в том числе строительно-ремонтные и сельскохозяйственные работы.

Хокиму Андижанской области направлено предписание Государственной трудовой инспекции о приведении в соответствие с законодательством распоряжение хокима Андижанской области №207-Ф от 7 ноября 2018 года. В нем содержится требование принять к сведению, что при проведении хашаров необходимо руководствоваться требованиями постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» и действующего законодательства.

Предписание обязывает в 10-дневный срок предоставить информацию о принятых мерах в Государственную трудовую инспекцию.

Минтруда напомнило, что для пресечения фактов принуждения к труду открыта горячая линия Министерства занятости и трудовых отношений по номеру (+99871) 200−06−02 и Telegram-бот.