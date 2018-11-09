В четверг в хокимияте Ташкента был представлен проект «Ташкент-2025: трансформация», предложенный инициативной группой Общественного совета при администрации города и поддержанный хокимиятом.

Пока, в основном, это видение шести основных направлений, по которым будут запланированы улучшения. Направления включают административную реформу, экономическую стратегию развития, городское планирование, ЖКХ, социальную сферу, инклюзивное развитие и экологию.

Инициаторы проекта видят Ташкент к 2025 году современным городом, привлекательным для инвестиций и туризма, сохраняющим историческое и культурное наследие, заботящимся о горожанах и окружающей среде.

«Этот проект запускается прежде всего для горожан, — сказал и. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. — Это первая фаза в создании долгосрочной стратегии развития столицы». Нельзя добиться хороших результатов, не имея четкого плана развития и прозрачных индикаторов оценки его выполнения, подчеркнул он.

Джахонгир Артыкходжаев. Фото: Spot.uz.

Для подготовки стратегии проекта будет сформирована команда из местных и международных экспертов. Проект будет реализован Центром урбанистики за счет спонсорских средств, а также грантов международных финансовых институтов.

Намечено проведение исследований общественного мнения по шести направлениям, выстраивание диалога с жителями и вовлечение в исполнение проекта городских служб и жителей, сообщила координатор проекта Валентина Прокофьева. Она же познакомила участников встречи со сроками реализации: ноябрь — формирование команды и партнеров, уточнение целей; декабрь-сентябрь 2019-го — сбор данных, составление дорожной карты, старт выработки стратегий по направлениям; до октября 2019-го — свод единой стратегии развития до 2025 года и серия консультаций по внедрению.

О значении первого направления — административной реформы — для развития города высказался директор Центра экономических исследований Юлий Юсупов: «Местные органы власти являются просто передаточными механизмами решений центральных властных органов. Они не могут проводить самостоятельную политику, не имея для этого ни возможностей, ни стимулов, ни ресурсов, ни полномочий».

Он выразил надежду, что Ташкент станет «локомотивом административной реформы», когда местные органы власти получат достаточно возможностей, чтобы способствовать развитию своих регионов.

Член Общественного совета при хокимияте Азиза Умарова отметила, что стратегия проекта станет первым интегрированным документом развития города, где взаимоувязаны все основные отрасли развития: транспорт и жилищное строительство, развитие социальных объектов и доступной среды для лиц с инвалидностью и другие.

Ожидается, что организаторы проекта проведут 20 открытых дискуссий и семинаров, где эксперты Общественного совета и желающие смогут обсудить его реализацию