57% смертей среди детей в возрасте до пяти лет в Узбекистане происходит в неонатальном периоде — первые 28 дней жизни. Три основных причины — ранние роды, асфиксия и инфекции. Эти данные были оглашены на Национальном консультативном совещании по снижению предотвратимой смертности новорожденных и повышению качества ухода за ними, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в стране.

В совещании приняли участие представители Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, правительственных и неправительственных организаций, международные эксперты и специалисты здравоохранения.

Согласно недавнему докладу ООН о глобальной детской смертности, мир добился значительного прогресса в снижении смертности среди детей, и миллионы детей имеют большие шансы на выживание, чем в 1990 году. Однако в докладе также отмечается, что, несмотря на прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, только в 2017 году 5,4 миллиона детей умерли до своего пятого дня рождения. Из них 2,5 миллиона детей не дожили до второго месяца с момента своего рождения.

«Мы высоко оцениваем усилия правительства Узбекистана по спасению жизней детей. К сожалению, показатели смертности новорожденных по-прежнему остаются высокими. Это неприемлемо, так как многие из этих новорожденных детей могли быть спасены, — заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — Совершенствование услуг в области охраны здоровья новорожденных и матерей также важно и для общего развития страны».

Каждый доллар, инвестированный в предотвращение материнской, младенческой и детской смертности, по данным ЮНИСЕФ, приносит многократную прибыль. Инвестирование в здоровье детей снижает уровень бедности и стимулирует экономическую производительность и рост.

Участники совещания провели анализ ситуации в сфере здоровья новорожденных в Узбекистане. Они обсудили пути улучшения неонатального ухода и разработали рекомендации для искоренения предотвратимых смертей новорожденных.