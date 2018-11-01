В октябре цены на товары и услуги на потребительском рынке в среднем повысилась на 1,3%. Товары за месяц стали дороже на 2,3%, услуги — на 0,5%, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

В целом, за десять месяцев инфляция составила 9,5%. Цены на товары в среднем повысились на 9,1%, услуги — на 10,7%.

Продовольственные товары за месяц стали дороже на 2,3%. Лидерство по росту цен принадлежит яйцам (15,1%), плодоовощной продукции (8,3%), мясной продукции (1,1%) и хлебопродуктам (0,9%).

Среди плодоовощных продуктов более всего подорожали капуста (50,3%), огурцы (32,1%), картофель (24,1%), морковь (19,1%), лук (7,9%), бананы (7,2%), свекла (4,5%), и сухофрукты (0,8%). Снизилась цена на чеснок (10,4%), виноград (7,4%), помидоры (4,1%), яблоки (1,7%), дыни (1%), грецкие орехи (0,8%), арахис (0,7%) и цитрусовые (0,5%).

Отмечено повышение цен на непродовольственные товары на 0,5%.

Значительнее всего повысились цены на одежду (1,2%), обувь (0,9%), средства связи и бытовой текстиль (0,7%), строительные материалы (0,4%) и горючее для автомобилей (0,3%).

Госкомстат отмечает, что на уровень цен непродовольственных товаров повлияло снижение курса национальной валюты, в первую очередь, импортируемой продукции (одежды, обуви, средств связи, товаров личной гигиены и другого). По данным Центрального банка Узбекистана, с 15 сентября по 15 октября курс доллара повысился на 4,1% (с 7862,17 до 8181,08 сумов), курс европейской валюты — на 3,8% (с 9081,59 до 9427,06 сумов), российского рубля — на 9% (со 112,59 до 122,73 сумов).

Лидерство по влиянию на цены непродовольственных товаров за 10 месяцев принадлежит строительным материалам, бытовому топливу (углю), одежде, обуви и горючему для автомобилей.

Тарифы на услуги для населения в октябре выросли на 0,5%. Основным драйвером роста стало повышение тарифов на услуги пассажирского транспорта (1,4%) и услуги бытового характера (1%).

В целом за январь-октябрь индекс потребительских цен на услуги сложился под влиянием повышения регулируемых тарифов в коммунальной сфере (14%), стоимости проезда в пассажирском транспорте (10,7%), услуг по отдыху (18,3%), образовательных услуг, включая стоимость обучения на языковых курсах и по подготовке водителей (16%), а также услуг бытового характера (9,2%).