29−31 октября в Ташкенте прошло собрание кредиторов по проекту строительства завода по производству синтетического топлива (GTL — gas to liquid) в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Для участия в совещании в столицу Узбекистана прибыла делегация кредиторов, в состав которой вошли представители Экспортно-импортного банка Кореи, Корейской торгово-страховой корпорации, «Газпромбанка», «Росэксимбанк» и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. В состав кредиторов также входят партнеры из Китая, однако в сообщении не называются.

«Правительство республики одобрило окончательную структуру финансирования проекта GTL и поставило задачу завершить согласование всех вопросов по финансированию и началу привлечения кредитов до конца ноября этого года», — сообщил в приветственном слове первый заместитель председателя правления Улугбек Сайидов. По его мнению, тенденция роста мировых цен на нефть делает проект GTL еще более привлекательным.

В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная «дочка» «Узбекнефтегаза», приступила к строительству завода производству синтетического топлива в Кашкадарьинской области стоимостью 3,7 млрд долларов. Он будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год.

Строителем технологической части завода «под ключ» выступает южнокорейская Hyundai Engineering&Construction, лицензиаром продукции — южноафриканская Sasol, поставщиком технологии производства синтеза-газа — датская Haldor Topsoe. Срок реализации проекта — четыре года.