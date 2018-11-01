В штаб-квартире Европейского союза надеются, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Брюссель может состояться в начале 2019 года, заявила в четверг депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Ивета Григуле-Петерсе.

14-е заседание комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан-ЕС» прошло в Ташкенте 1 ноября. Ивета Григуле-Петерсе, председатель ЕП по связям со странами Центральной Азии и Монголии, возглавляет европейскую делегацию на заседании.

«Брюссель ждет вашего президента — и хорошо было бы самое начало следующего года, если это возможно», — сказала она, открывая заседание.

Евродепутат считает, что визит Шавката Мирзиёева даст возможность конкретизировать сотрудничество между Узбекистаном и ЕС на ближайшие пять-десять лет. «И не откладывать его еще на год. Это такое пожелание [Европейской службы внешних связей], которое я привезла», — добавила депутат.

Он сообщила, что в ЕС внимательно следили за визитом президента Узбекистана во Францию 8−9 октября, который «хорошо освещался в масс-медиа в Евросоюзе». «Визит был очень хороший, очень удачный», — добавила Ивета Григуле-Петерсе.

В июле Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению совета, это будет способствовать созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.