25 октября в Ташкенте открыл свои двери Compass — второй по величине занимаемой площади торгово-развлекательный центр в столице. Общая площадь двухэтажного здания составляет 35337 кв. м, а площадь каждого этажа — 15000 кв. м. Благодаря стеклянным крышам весь атриум и коридоры ТРЦ будут освещены естественным светом.

Эксклюзивный дизайн Compass предусматривает парковочные места на 1100 автомобилей, 353 из которых впервые в Ташкенте смогут разместиться на парковке на крыше здания с возможностью прямого доступа в него.

На первом этаже ТРЦ Compass будет расположен первый в Узбекистане гипермаркет Makro City c площадью 7500 кв. м. Среди его отличительных особенностей:

удобная навигация по отделам;

специальные отдельные кассы для людей с ограниченными возможностями;

широкий ассортимент товаров, не предусмотренных в обычных супермаркетах.





Бренды одежды, обуви и аксессуаров, которые будут представлены в ТРЦ Compass:

AVVA, Basconi, Cabani, Celio*, Climber, Colin’s, Erke, Etor, Greyder, I am, Jennyfer, Just!, Lady Collection, Limax Exclusive, Li-Ning, Love Pink, LC Waikiki, Miniso, NCS, oodji, OTG, Parfois, Pimkie, QUZU, Rieker, Sasha Fabiani, Selfie, Still Young, Terra Pro, U.S. Polo ASSN.

Магазины детской одежды и игрушек: Balabala, Button Blue, Erkatoy, MINI ME, Neo Kids, Okaidi, Vicco.

Магазины косметики и парфюмерии: Bellstore, D&P, Flormar, Rouge, Lelas, Parfum Gallery, Sky Beauty, The Saem, Yves Rocher.

Ювелирные магазины: Avangardo, PANDORA.

Магазины техники: Texnomart.





Зона фудкорта будет представлена как местными фуд-сервисами, так и мировыми брендами:

EL GRANO, Baskin Robbins, Bellissimo Pizza, BBQ Burger, Bubble Waffle, Chef Art, Chopar Pizza, Dolce Italia, Dunkin Donuts, Feed Up, KFC, Les Ailes, Mariam Desert, Safia, Street 77, Sushi Master, Tash Burger, Wendy’s, WOK, Чебуречная №1, Шоколадница.

На втором этаже ТРЦ Compass будут расположены:

детская игровая площадка Play Arena;

боулинг The Bowler;

батутный центр IFly;

современный шестизальный кинотеатр Cinema.

Кроме того, в ТРЦ Compass будут доступны:

ногтевой сервис Nail Atelier;

книги и газеты B&G;

телефонные аксессуары Cool7Cases;

национальные аксессуары IKAT;

диски Discovery;

химчистка Laundry;

банк Orient Finans Bank;

дом быта «Пуговка» (ателье и сапожная мастерская);

аптека SAVII

часы Sinobi.





Не обойдется и без приятных акций, приуроченных к открытию ТРЦ Compass.

С 25 по 28 октября скидку 20% на весь ассортимент дарят бренды: Bata, Celio*, Colin’s, Greyder, Jennyfer, Okaidi, Pimkie, U.S. Polo ASSN, Yves Rocher.

При приобретении товаров в магазине Parfois покупатели получают скидку 10% от суммы на следующую покупку.

В магазинах I am и Flormar будет действовать акция Multibuy: при покупке 3 вещей — скидка 15%, 5 — 25%, 7 — 35%.





С 25 по 28 октября будут действовать следующие скидки и акции:

NCS: от 20% до 50%;

Rouge : 20%;

AVVA: 30% на новую коллекцию (без классики и аксессуаров);

Erkatoy: 1 вещь — скидка 10%, 2 — 20%, 3 — 30%;

Vicco: 30% на весь ассортимент;

Love Pink: подарок при покупке на сумму свыше 600 тысяч сумов;

Bellstore: подарки при покупках на сумму свыше 150 тысяч сумов и на определенную сумму;

Twister: 40% на джинсовые куртки, 30% — при покупке второй пары джинс и скидочная карта 5% каждому клиенту;

Miniso: до 40% и акция 1+1;

OTG: беспроигрышная лотерея — каждый покупатель, нашедший желтый ценник, получает скидку;

Just: подарок каждому покупателю;

Limax Exclusive: до 70%;

Terra Pro: лотерея;

D’S Damat: 30% на все кроме аксессуаров.

Кроме того, в гипермаркете Makro City будет представлено свыше 500 товаров со скидкой.





Подарки и розыгрыши в день открытия ТРЦ Compass ждут посетителей в:

Rouge: 3 сертификата на сумму 100 тысяч сумов;

Erkatoy: 4 подарка;

Vicco: 4 сертификата на обувь, каждый из которых разыграют в течении 4 дней (с 25 по 28 октября);

Love Pink: 3 косметички и 2 шарфа;

Bellstore: 5 подарочных наборов Noub;

PANDORA: 5 скидочных карт;

Terra Pro: 1 ваучер на сумму 150 тысяч сумов и 1 ремень;

Twister: 3 футболки;

OTG: 1 сертификат на скидку 50% и 1 сертификат на сумму 200 тысяч сумов;

Just: 3 сертификата на сумму 200 тысяч сумов;

Les Ailes: 20 сертификатов на сумму 100 тысяч сумов.

Посетителей фуд-зоны ждут следующие акции:

BBQ Burger: 3 новинки в меню по сниженной цене;

Les Ailes: скидка 11% на все заказы свыше 30 тысяч сумов и фирменный напиток «Ягодный микс» к каждому чеку;

Feed Up: при заказе 2 комбо-сетов — мини-бургер в подарок, а также подарочные Chicken sticks в обмен на кодовое слово FEEDUP;

Chopar Pizza дарит от 5 упаковок сока «Сочная долина» при заказе средней или большой пиццы.

Телефон: (+998) 71−205−12−21

Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17

Ориентир: Куйлюкский мост

