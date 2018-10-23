Узбекистан намерен изменить структуру производства текстильной продукции и нарастить объемы экспорта до 7 млрд долларов к 2025 году. Об этом на сессии «Узбекистан — Россия: текстильное сотрудничество — без границ» в минувшую пятницу сообщил председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Ильхом Хайдаров.

В 2018—2021 годах в отрасли будет реализована программа диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 млрд долларов. Ожидается, что объем экспорта текстильной продукции в 2021 году составит более 2,8 млрд долларов, а в 2025 году — 7 млрд долларов.

По словам Ильхома Хайдарова, в структуре экспорта будут изменения. Сейчас 37,7% составляет пряжа, 14% — ткани и трикотажные полотна и 48,3% — швейно-трикотажные, чулочно-носочные и ковровые изделия.





Производство пряжи в 2021 году планируется сократить до 23,1%, в 2025 году — до 3,8%.

«Мы планируем изменить структуру нашего экспорта… У российских коллег есть определенная озабоченность: будет ли Узбекистан поставлять полуфабрикаты? Мы будем поставлять полуфабрикаты, определенный резерв для поставок в Российскую Федерацию у нас имеется», — отметил он.

Говоря об инвестиционной привлекательности Узбекистана, глава «Узтекстильпрома» рассказал об эксперименте потенциального инвестора.

«В рамках эксперимента он перенес в узбекский банк около 3 млн долларов, потом из этой суммы почти треть потратил на покупку частной и производственной недвижимости. Затем еще треть он попросил банк обратно перевести в третью страну, оставшуюся треть суммы он сконвертировал в национальную валюту, через некоторое время совершив такую же операцию в обратную сторону. Он сказал, что репатриации прибыли в Узбекистане действительно возможна», — привел слова инвестора Ильхом Хайдаров.





Кроме того, он отметил, что вступление в силу новой Налоговой концепции позволит сократить налоговую нагрузку на текстильную отрасль. «Мы снижаем почти в два раза налоговую нагрузку на рабочую силу, раньше она превышала 40%. У нас был очень тяжелый налог на оборот, а также пенсионный, дорожный, школьный фонды — это все уходит», — заявил председатель «Узтекстильпрома».

Ильхом Хайдаров рассказал, что в этом году в стране реализованы 15 текстильных кластеров в 20 районах, а в 2019 году намечено создание 45 аналогичных кластеров.

«Я уверен, что через три-четыре года все хлопкопроизводство будет в текстильной отрасли. В 2019 году около 50% всех посевных площадей под хлопок будут задействованы в текстильные производства», — отметил он.