В общеобразовательных школах Узбекистана будут внедрены электронные журналы и дневники. Проект осуществлят Министерство народного образования и российская компания «Дневник.ру», сообщила пресс-служба МНО.

Реализацией проекта займется представитель «Дневник.ру» в Узбекистане — компания KUNDALIK, которая возьмет на себя все расходы по внедрению, поддержанию работы и развитию системы.

Образовательная платформа KUNDALIK будет разработана на базе технологического ядра информационной системы «Дневник.ру», которая внедрена и адаптирована в школах России, говорится с сообщении.

Система позволяет в онлайн-режиме составлять расписание уроков, формировать поурочные планы учителей, вести учет посещаемости и успеваемости учащихся в электронных журналах и дневниках. Кроме того, система обеспечивает учебные заведения и органы управления образованием инструментами для формирования статистической отчетности.

Для учеников и их родителей KUNDALIK предлагает круглосуточный доступ к оценкам и домашним заданиям, защищенную социальную сеть для общения, а также доступ к онлайн-библиотеке и медиатеке.

Инициатива российской компании была одобрена МНО по результатам отбора заявок. В условиях отбора отмечалось, что услуги для родителей и детей могут быть платными, но исключительно добровольными, никакого навязывания платежей не допускается.

Согласно программе мер по совершенствованию системы народного образования, утвержденной президентом в сентябре, создание образовательного портала для оказания интерактивных образовательных услуг, включающего базу данных общеобразовательных учреждений, систему учета посещаемости и успеваемости рассчитано на 2018−2021 годы.

Ожидается, что до конца 2021 года все школы будут иметь доступ к сети интернет со скоростью не менее 10 Мб/с.

Сегодня система народного образования включает в себя 9628 образовательных учреждений, в которых обучаются 5,8 миллиона учащихся и работают свыше 420 тысяч учителей.