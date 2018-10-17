Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-сентябре составила 1,684 млн сумов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9%, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Номинальная начисленная зарплата включает надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплата неотработанного времени, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.

Анализ зарплат по видам экономической деятельности

Образование: в 21858 учреждениях работают 998,2 тысячи человек (удельный вес в общей численности работников по республике — 38,3%), фонд заработной платы — 11,461 трлн сумов (29%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1,275 млн сумов (рост — 17,1%);

Промышленность: на 603 предприятиях работают 457,1 тысячи человек (17,5), фонд заработной платы — 10,494 трлн сумов (26,5%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 2,55 млн сумов (рост — 28,6%);

Здравоохранение и предоставление социальных услуг: в 1414 учреждениях работают 431,4 тысячи человек (16,5%), фонд заработной платы — 4,215 трлн сумов (10,7%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1,085 млн сумов (рост — 17,7%);

Перевозки и хранение: в 203 организациях работают 115,7 тысячи человек (4,4%), фонд заработной платы — 2,458 трлн сумов (6,2%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 2,361 млн сумов (рост — 23,7%);

Финансы и страховая деятельность: в 172 учреждениях работают 67,2 тысячи человек (2,6%), фонд заработной платы — 1,943 трлн сумов (4,9%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 3,213 млн сумов (рост — 27,6%).

За девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наибольший рост номинальной начисленной заработной платы по видам экономической деятельности наблюдался в сфере информации и связи — на 33%, промышленности — на 28,6%, строительстве — на 28,6%, финансовой и страховой деятельности — на 27,6%.

В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной начисленной зарплаты отмечен в Ташкенте — 2,363 млн сумов (140,3% от среднереспубликанского показателя), Навоийской — 2,214 млн сумов (131,5%) и Ташкентской областях — 1,886 млн сумов (112%), а самый низкий показатель — в Наманганской — 1,311 млн сумов (77,8%) и Самаркандской областях — 1,343 млн сумов (79,7%).

Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, месячная оплата труда работника, полностью выполнившего определенные на тот период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда (в сентябре — 456,3 тысячи сум).