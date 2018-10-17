Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подал в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте главы правительства, говорится, что цель отставки не в том, чтобы отказаться от поста премьера, а в том, чтобы «закончить ненасильственную, бархатную, народную революцию, которую мы вместе совершили, и провести внеочередные парламентские выборы, вернув всю власть народу».

По описанному им плану, после отставки президент немедленно принимает отставку правительства, затем в течение 14 дней Национальное собрание (парламент) дважды не избирает премьера, в результате, согласно конституции, оно распускается, а президент назначает внеочередные парламентские выборы.

В течение этого периода члены правительства и премьер будут продолжать выполнять свои обязанности. «Если в декабре вы проголосуете за нашу политическую силу, я буду избран на пост премьер-министра Республики Армения», — отметил он.

Никол Пашинян, избранный премьером в мае, объявил о намерении уйти в отставку и устроить внеочередные выборы 2 октября после того, как депутаты приняли закон, затрудняющий роспуск парламента. В этот день он вывел своих сторонников на митинг, а также уволил ряд министров, которые входят в партии «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн», поддержавшие законопроект.

«Хотя эта отставка носит формальный характер, это действительно волнительный момент, потому что этим мы подводим итоги очередного этапа нашей революции и вступаем в совершенно новую эпоху», — заявил премьер в своем обращении.