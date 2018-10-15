15−17 октября по территории Узбекистана временами пройдут дожди, 16 октября местами возможны сильные, сообщил Узгидромет.

Во вторник и среду местами возможен переход дождя в снег. 15−16 октября ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.

16−17 октября температура воздуха понизится ночью до 0…+2 градусов Цельсия, местами возможны заморозки до 2 градусов мороза, днем — до +5…+8 градусов тепла.

Напомним, отопительный сезон в Ташкенте начнется 16 октября. В этот день отопление должно быть включено в детсадах, образовательных и лечебных учреждениях, а с 19 октября — в жилых домах столицы.

Прогноз погоды на ближайшие сутки

Ташкент

Переменная облачность, временами дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер западный 5−10 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью и днем +6…+8 градусов.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью 0…+5, днем +5…+10 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13.

Ташкентская, Самаркадная, Джизакская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, местами возможен переход дождя в снег. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью +3…+8, днем 5…+10 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, местами возможен переход дождя в снег. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, местами возможен переход дождя в снег. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью +5…+10, днем +8…+13 градусов.

Горные районы страны

Переменная облачность, осадки — дождь и снег, местами сильные. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью и днем −5…0 градусов.