Министерство занятости и трудовых отношений начало работу по возвращению в Узбекистан граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом. Первая группа соотечественников (71 человек) прибыла в Ташкент из Москвы 12 октября двумя рейсами «Узбекистон хаво йуллари» (в 16:55 и 22:35).

В аэропорту их встретили родственники, министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев (на фото ниже — в центре) и представители Агентства по вопросам внешней миграции при Минтруда, сообщила пресс-служба министерства.





В ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией 5−8 сентября в Москва была достигнута договоренность о содействии в возвращении около 1500 граждан Узбекистана, пребывающих в центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД России.

К таким гражданам относятся люди, попавшие в сложное финансовое положение, не имеющие документов, устанавливающих личность, и средств к существованию.

Возвращение соотечественников осуществляется за счет средств Фонда поддержки и защиты прав интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношении. Фонд был образован постановлением президента от 5 июля.