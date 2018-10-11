Жил-был город, в котором работала только одна пекарня. Другим выпекать хлеб градоначальник не разрешил. Почему-то посчитал, что один-единственный хозяин пекарни знает, каким должен быть хлеб. Но, думая о горожанах, установил фиксированную цену на хлеб. Заинтересован ли хозяин пекарни улучшать качество продукции? Однозначное нет: у него есть постоянная клиентура, и она будет покупать его продукцию независимо от качества. Если доход гарантирован, зачем стараться делать лучше?

Примерно такая же ситуация наблюдалась до сих пор со школьными учебниками. Министерство народного образования выбирает автора или коллектив авторов, которые должны написать учебник по тому или иному предмету для того или иного класса. Как выбираются эти авторы — загадка за семью замками. Эти авторы заранее знают, что какого бы качества ни был их учебник, он будет издан многомиллионными тиражами, даже переведен на другие языки (русский, таджикский и др.), на которых, помимо государственного, ведется преподавание, и распространен по всем школам по системе аренды учебников.

Ученики пользуются ими в течение учебного года во всех школах за определенную арендную плату. И все школьники должны учить, скажем, историю по учебнику Алиева, литературу — по учебнику Валиева, а английский язык — по учебнику Салимовой, которая, к слову, не является носителем языка и даже может не быть педагогом по этому предмету.

Авторам гонорары обеспечены, а учителя вынуждены скрипя зубами использовать то, что есть. Некоторые учителя — особенно в школах с русским языком обучения — на свой страх и риск используют учебники, изданные северным соседом, а утвержденные учебники достают только для комиссии (схожая ситуация с английским языком — многие преподаватели, с которыми я разговаривал, говорили, что в старших классах используют пособия для подготовки к российскому ЕГЭ или учебники, изданные в англоязычных странах).

Некоторые высказывают свое недовольство в социальных сетях, в СМИ, некоторые пишут свои претензии напрямую министру. Но от этого качество учебников не улучшается, и несколько лет, пока не придет пора переиздавать учебники, все вынуждены пользоваться тем, что есть. Но и от переиздания толку было мало — либо переиздаются эти же учебники с косметическими правками, либо, если и будут новые авторы, качество от этого лучше не станет (вспомните описанную выше ситуацию с пекарней).

Безальтернативный выбор

Нынешняя система издания учебников в принципе не может способствовать появлению качественных учебников по ряду причин.

Первое. Как было сказано выше, отбор авторов непрозрачен. Непонятно, по каким критериям выбраны, скажем, Алиев для написания учебника по истории, Валиев — для написания учебника по литературе, а Салимова — для написания учебника по английскому языку. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения школ учебниками и учебно-методическими комплексами, не содержат каких-либо внятных механизмов отбора авторов или рукописей.

Непрозрачные механизмы всегда порождают коррупцию и неформальные отношения.

Когда нет прозрачных, понятных механизмов, зачастую делается все возможное, чтобы исключить участие в процессе людей «не своих», но, возможно, знающих, как надо создавать учебные материалы. Был случай, когда создатели учебника по одному из общеобразовательных предметов для нынешнего 11-го класса не допустили людей, знающих современные теории и методики обучения, к работе над учебником, несмотря на вмешательство государственного советника.

Второе. После того, как выбраны авторы по тем или иным предметам, им дается определенный срок для написания учебника. Эти сроки иногда смехотворно короткие. Например, некоторые учебники для 11-го класса были написаны за 20−30 дней, что, конечно, не могло положительно отразиться на их качестве. Любое созидание — это творческая работа, которую сложно загонять в жесткие временные рамки.

Третье. После того, как выбраны авторы, все, включая самих авторов, знают, что их учебник будет утвержден. Потому что когда придет время издавать учебник, другой альтернативы попросту не будет. Да, возможно, министерство потребует внести кое-какие изменения в окончательную рукопись, если посчитает, что качество оставляет желать лучшего. Но опять-таки, ввиду того, что у авторов не будет времени на существенную переработку, а у министерства — другого выбора, изменения, вносимые перед публикацией окончательного тиража, будут косметическими, не влияющими существенным образом на методическое качество учебника.

Четвертое. Апробация учебников проводится для галочки. Те учителя, которые участвуют в апробации, тоже хорошо знакомы с действующей системой и знают, что учебник, который попал к ним на апробацию, будет утвержден, иначе он не попал бы на апробацию.

Следовательно, какой смысл проводить реальную апробацию и указывать на ошибки? В лучшем случае авторы учтут несущественные замечания и сделают вид, что улучшили учебник. В худшем случае будут собраны только положительные заключения, и «наверх» пойдут хвалебные реляции о том, что учебник отвечает самым современным требованиям. Бывают даже случаи, когда апробация вообще не проводится.

Пятое. Если независимые авторы напишут свой учебник и представят его экспертной комиссии на рецензию, она найдет массу причин отказать в рецензии. Даже если учебник, представленный комиссии, будет качественно лучше уже утвержденного. А без одобрения экспертной комиссии и утверждения министерством никакой учебник не имеет право быть.

Отказать просто: нигде в открытом доступе нет требований, предъявляемых к учебной или учебно-методической литературе для получения одобрения.

Поэтому человек со стороны, вероятнее всего, получит отказ: темы освещены не так, как комиссия хочет, расположение тем не нравится, иллюстрации не те — мало ли причин. В крайнем случае, есть «дежурная» причина, а именно: не настала периодичность переиздания действующего учебника.

Помнится случай, когда глава комиссии по английскому языку после полугода «рассмотрения» рукописи отказала авторам, указав на то, что изложение английской грамматики следовало начинать не с системы времен, как это делается во всех современных зарубежных учебниках, а с артикля — самой сложной для изучающих язык темы. Или другой пример: увидев рукопись альтернативного учебника по литературе, созданного специалистами, не входящими в выбранную министерством авторскую группу, чиновники ведомства пожали плечами: «О да, учебник хорош, но уже выпущенный должен быть использован пять лет».

Все вышеперечисленные препятствия к появлению действительно качественных учебников вытекают из главной проблемы — это монополия. На примере некоторых отраслей мы видим, что там, где есть монополия, потребитель изначально обречен на низкокачественную продукцию или услугу. Ведь какой смысл производителю заботиться о качестве продукции или услуги, если другого выбора-то у потребителей нет?

В предыдущей колонке я писал о том, что идея использовать единые учебники восходит аж к решению ВКП (б) 1933 года. Но многие страны бывшего СССР уже давно отказались от этой идеи. В странах Европы или Юго-Восточной Азии такой идеи вообще никогда не возникало.

Например, в России по каждому предмету существуют альтернативные учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, и педагогические советы школ решают, какие учебники из этого перечня будут использованы для преподавания того или иного предмета в каждом конкретном классе. Для обеспечения преемственности школы стараются использовать одну линейку (серию) по предмету для всех классов, например, литература — по книгам издательства «Просвещение» с 5-го по 9-й класс, а «История» — по книгам «Дрофы». Школа, в свою очередь, через автоматизированную систему связывается непосредственно с издателями и заказывает определенное количество учебников для библиотеки, чтобы обеспечить учебниками детей из малообеспеченных семей. Издательство выпускает учебники в свободную продажу, и родители покупают детям те учебники, которыми будет пользоваться школа.

При такой системе, когда учителя выбирают учебники, издательства и авторы стремятся обеспечить качество: никто не станет выбирать откровенную халтуру, когда есть выбор.

На сайте Министерства образования и науки Украины также можно видеть, что по одному и тому же предмету представлены разные учебники разных авторов.

Только у нас до сих пор все должны учить историю по Алиеву, а литературу — по Валиеву, и никто не может внятно объяснить, почему так должно быть.

Компетентностный подход на практике

В государственных образовательных стандартах заложен принцип компетентностного подхода к обучению: в них описываются компетенции (практические навыки), которыми должны овладеть ученики к концу той или иной ступени образования.

При компетентностном подходе к обучению заказчик, будь то государство, родители или некто другой, описывает свои требования к уровню компетенций учеников к концу обучения, и преподаватели сами выбирают, как достичь этих целей, исходя из реальной ситуации в классе.

Компетентностный подход к обучению не привязывает учителя и учеников к конкретному учебнику: при необходимости учитель может комбинировать несколько учебников или вообще не опираться ни на какой учебник, а использовать различные дидактические материалы, если посчитает, что так будет лучше именно для этой группы учеников. В компетентностном подходе главным является обеспечить то, что ученики должны уметь делать по окончании класса.

Пример, с которым сталкиваются многие родители. Когда ребенок готовится к международному экзамену IELTS для поступления в зарубежные вузы и начинает заниматься на учебных курсах или у репетитора, они могут использовать разные учебники.

Существует великое множество учебников и учебных пособий, изданных в англоязычных странах, готовящих ребенка к этому экзамену, и все эти учебники и пособия отличаются по используемым материалам и заложенной методике. Неважно, по какому учебнику ребенок занимался: экзамен будет проверять компетенции (что экзаменуемый умеет делать с помощью языка).

Сколько стоит отсутствие выбора

О том, что большинство наших учебников не отвечают современным методическим требованиям и не способствуют развитию компетенций, заложенных в государственных стандартах, мы уже писали. Сторонники сохранения действующей системы издания и распространения учебников, в основном, приводят два аргумента в свою защиту. Попробуем понять, насколько они состоятельны.

Аргумент первый: социальная защита. Мол, если будет свободная продажа учебников, их цена будет не 20−25 тысяч сумов за комплект, как сейчас, а намного выше, и не каждый родитель, особенно многодетный, сможет себе позволить ежегодно выложить, например, по 100−200 тысяч за набор учебников.

Да, аргумент резонный, но позвольте привести несколько контраргументов.

Во-первых, как мы видели на примере России, школы могут закупать определенное количество учебников для библиотеки, чтобы обеспечить ими детей из малообеспеченных семей.

Во-вторых, если будет свободная продажа, можно покупать использованные учебники, цена которых будет существенно ниже новых.

В-третьих, при нынешней ситуации многие родители по требованию учителей и так покупают своим детям более качественные учебники, изданные в России или других странах. При этом они платят арендную плату за учебники, которыми их дети фактически не пользуются.

И наконец, самое главное, заставляя детей заниматься по учебникам, содержащим многочисленные ошибки и не отвечающим современным требованиям методики, мы лишаем их качественного образования и препятствуем формированию у них тех компетенций, которые позволили бы им в будущем поступить в хороший вуз, найти хорошую работу и обеспечить себе достойный заработок.

Второй аргумент сторонников действующей системы: если будут разные учебники, как же Государственный центр тестирования будет составлять свои тесты?

Его могут привести только те, кто весьма далек от компетентностного подхода к обучению. Тесты должны проверять умения и навыки, а не степень зубрежки набора цифр и фактов из учебников.

Приведенный выше пример международного экзамена IELTS показывает, что для теста, проверяющего навыки, не важно, какой учебник был использован для обучения. Другой пример — российский ЕГЭ, единый для всех школ, независимо от того, каким учебником пользовалась та или иная школа.

На мой взгляд, самый главный, но неозвучиваемый аргумент некоторых сторонников действующей монопольной системы издания и распространения учебников — это широкое поле для «маневров», ведь любая искусственно созданная монополия открывает возможности для злоупотреблений со стороны ее создателей. И никакие полумеры в виде штрафных санкций авторам и издательствам не помогут улучшить качество.

Предложения

Что нужно сделать, чтобы наши дети пользовались качественными учебниками?

1. По каждому из школьных предметов конкретизировать требования к компетенциям, которыми должны овладеть ученики к концу каждого этапа обучения. Требования — это описание того, что должны уметь ученики, а не последовательность тем с указанием количества часов на каждую тему. Они должны быть в открытом доступе. И немаловажно: требования должны быть более-менее стабильными, т. е. не должны ежегодно пересматриваться.

2. Должны быть выработаны требования к учебникам, учебно-методическим пособиям и другим видам учебно-методической литературы. Они не должны ограничивать творческую и методическую свободу авторов и плюрализм подходов к обучению предмету. Они также необходимы в открытом доступе.

3. Нужно продумать механизм, посредством которого заинтересованные издательства могут подать заявки на издание учебников и учебно-методической литературы. Экспертная комиссия министерства рассматривает эти заявки, наряду с представленными рукописями, на соответствие требованиям и насколько эта литература способствует развитию компетенций, которыми ученики должны овладеть.

Любая литература, соответствующая этим двум требованиям и не противоречащая законодательству страны, должна получить гриф министерства, разрешающий использование этой литературы в учебном процессе. Отказ в получении грифа должен быть достаточно обоснованным, и издательства должны иметь право повторно вносить рукописи на получение грифа после устранения претензий комиссии.

4. Учебники должны выпускаться издательствами в свободную продажу, и учителя — иметь право выбирать, каким учебником пользоваться.

5. По некоторым предметам (точные и естественные науки, информационные технологии, иностранные языки) можно опубликовать на сайте министерства перечень иностранных учебников и учебно-методических пособий, которыми разрешается пользоваться в учебном процессе.

Механизм, предусматривающий конкуренцию, открытую и честную борьбу, когда учителя и родители (и в отдельных случаях сами ученики) будут выбирать наилучшее для них из имеющихся на рынке альтернатив, может привести к появлению качественных учебников, отвечающих современным требованиям, способных развить у детей интерес к предмету. Только он исключит использование учебников, пестрящих многочисленными фактологическими и грамматическими ошибками.

Остается только надеяться, что новый порядок издания издания учебной и учебно-методической литературы, вырабатываемый министерством согласно постановлению президента (приложение 3, п. 7) будет направлен на создание такого механизма, и наконец-то появятся предпосылки к появлению нормально функционирующей индустрии учебно-методической литературы.

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