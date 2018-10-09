В центральном аппарате и региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана произведены 17 назначений на руководящие должности, сообщила пресс-служба МВД.

Полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев назначен заместителем начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента — начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения.

Подполковник Олим Чорикулович Саидов стал начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района.

Должность первого заместителя командующего караульными войсками МВД — начальника штаба занял полковник Маъруфжан Маннапович Абдуллаев.

Заместителем командующего караульными войсками МВД по обеспечению назначен полковник Миралишер Шавкатович Миркомилов.

Подполковник Ёдгор Жалолиддинович Исабаев стал заместителем начальника Управления внутренних дел Ташкентской области — начальником следственного управления.

Назначены заместители начальников региональных УВД — начальники Управления кадров: в Андижанской области — подполковник Абдувохид Мадаминович Имяминов, Ферганской области — подполковник Исомиддин Бахриддинович Исманов, Кашкадарьинской области — Фахриддин Умарович Рахматов, Джизакской области — подполковник Камолиддин Хайдарали угли Акбаров, Сурхандарьинской области — подполковник Умид Саидалиевич Утаев и в Самаркандской области — подполковник Фарход Фахритдинович Хатамов.