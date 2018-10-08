Главная заповедь врача: не навреди. Поступками, совершаемыми здесь и сейчас, и их последствиями, отложенными во времени.

О том, какой потенциальный вред могут нанести здоровью человека действия врача, об ответственности за безопасность пациента от инфицирования вирусами болезней, эффективных лекарств для лечения которых не существует, и о способах его предотвращения рассказал Нариман Гулямов, профессор и доктор медицинских наук, а также создатель установки для инактивации вирусов, бактерий, грибков и эндоспоров на медицинском инструментарии.





Каждый визит к стоматологу, гинекологу, косметологу или мастеру маникюра и педикюра подразумевает то, что инструменты врача или мастера соприкасаются с кровью человека. Без нее редко обходится прием у стоматолога, а от случайных порезов на маникюре не застрахован никто.

По статистике, инфицирование людей вирусами ВИЧ, гепатита В и С происходит через зараженный медицинский инструментарий многоразового пользования при хирургических, стоматологических, офтальмологических, ларингологических, гинекологических и других вмешательствах в 3−11% от общего числа инфицированных. Риск заразиться высок, но факт инфицирования пациентов в клиниках — бездоказательный.

Только врачи несут ответственность за стерильность медицинских инструментов как гарантию безопасности пациента от возможного инфицирования ВИЧ, вирусами гепатита В и С. Лишь они решают стерилизовать инструментарий согласно существующему протоколу или подвергать риску не только пациентов, но и самих себя. По данным ВОЗ, процент инфицирования медиков и персонала салонов красоты через зараженный инструментарий чрезвычайно высок.

Различные способы стерилизации воздействием высоких температур и кислот — надежные методы обезвреживания, но они ведут к потере инструментами основных свойств — твердости, упругости, зеркальности. А так называемые термолабильные инструменты, созданные из композитных материалов, различных сплавов, стекла, пластической массы недопустимо стерилизовать действием высокой температуры и кислот. Так, из-за «бережливого» отношения к инструментам медперсонал зачастую использует некорректную очистку вопреки установленным нормам СанПиН РУз. В итоге на инструментах сохраняются вирусные частицы, способные к репликации — проникновению и размножению в клетках организма.

В компании New Medical Technologies была создана установка Safo Nur для инактивации вирусов, бактерий, грибков и эндоспоров на медицинском инструментарии.

Принцип работы стерилизатора Safo Nur: инструменты погружаются в раствор метиленового синего — нейтрального вещества, давно применяемого в медицине. Оно подвергается фотоактивации монохромотическим излучением длиной волны 590 нанометров и блокирует две нуклеиновые кислоты в молекулах РНК и ДНК вирусов. Вирусы теряют цитопатогенность — способность заражать клетки и размножаться.

В установке применяется химический («холодный») метод стерилизации, обеспечивающий полное обеззараживание инструментов без потери их рабочих характеристик. Прибор эффективно применяется во многих медицинских учреждениях Узбекистана: государственных и частных стационарах, поликлиниках, кабинетах различного профиля и уровня, салонах красоты и косметологических кабинетах.

Аргументы в пользу рентабельности и оптимальности использования установки в медицинских учреждениях:

в установке применяется химический «холодный» способ стерилизации (процесс инактивации осуществляется при комнатной температуре) с использованием стерилизующего агента-фотосенсибилизатора;

доказанная надежность инактивации вирусов и бактерий, эндоспор и грибков;

отсутствие воздействия паров формальдегида, требующих дополнительной механической очистки;

не требуется специальной подготовки персонала и специально оснащенного помещения;

интуитивное управление, простой и безопасный способ использования, доступная цена;

расходный материал — метиленовый синий — безвредное вещество по приемлемой цене;

инструменты из нержавеющей стали не теряют остроту и закалку, срок их службы продлевается. Доступна стерилизация тонких игл, зеркал, инструментов из композитных материалов, различных сплавов, стекла и пластической массы.

Установка для инактивации вирусов на медицинском инструментарии не имеет аналогов в мире. На прибор получен патент IAP05259 от 23.05.2014 г.

Подробная информация о работе установки доступна на сайте nmt.uz.

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