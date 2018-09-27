Директор, главный инженер и диспетчер GPS автобусного парка №5 Ташкента (входит в состав компании «Тошшахартрансхизмат») уволены из-за недостатков в работе, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Для повышения эффективности деятельности «Тошшахартрансхизмат» разработан ряд мер, одна из которых — улучшение GPS-контроля движения автобусов, в частности, системы автоматического учета количества рейсов.

Кроме того, планируется введение поэтапной компьютеризации управления движением автобусов и постепенный отказ от диспетчерской службы, говорится в сообщении.