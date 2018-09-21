В Национальном олимпийском комитете прошла торжественная церемония чествования победителей и призеров XVIII летних Азиатских игр, сообщила пресс-служба НОК.





В мероприятии приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, советник президента Абдужаббор Абдувохидов, заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджонов и представители Министерства физической культуры и спорта.

Согласно распоряжению президента Шавкат Мирзиёев, обладатели золотых медалей Азиатских игр получили по 5000 долларов, серебряных медалей — по 3000, бронзовых — по 2000.





Кроме того, президент распорядился наградить тренеров спортсменов: 2500 долларов за золотую медаль воспитанника, 1500 долларов — за «серебро» и 1000 долларов — за «бронзу».

Вручив сертификаты на премии, премьер-министр подчеркнул, что в будущем Узбекистан примет крупные турниры по различным видам спорта, в том числе и Азиатские игры.









На прошедшей в Индонезии Азиаде спортсмены Узбекистана завоевали 70 медалей — 21 золотую, 24 серебряные и 25 бронзовых. В общекомандном зачете сборная заняла пятое место, что стало лучшим результатом Узбекистана в истории турнира.



