В результате автомобильной аварии, произошедшей на трассе M-41 на территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области, погибли пять человек, сообщило УзА.

«ВАЗ-2106», выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Matiz. Водитель и один пассажир в Matiz, а также трое пассажиров «ВАЗ», получившие тяжелые травмы, скончались в больнице. Водитель «ВАЗ» госпитализирован с ранениями.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы, наказание — до 10 лет лишения свободы с лишением определенного права).