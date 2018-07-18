17 июля Министерство здравоохранения сообщило об итогах служебной проверки в Пастдаргомском районном медицинском объединении и родильном доме №2 Самарканда.

«Некоторые врачи и медсестры медицинского учреждения смотрели сквозь пальцы на выполнение своих задач, служебного долга перед населением, слабо проводились работы, касающиеся охраны материнства и детства, патронажной службы, — говорится в сообщении Минздрава.

Освобожден от должности заведующий сельской семейной поликлиникой №28 Пастдаргомского района Т. Хакимов. Строгие дисциплинарные меры приняты к акушеру-гинекологу М. Рашидовой, врачу общего профиля Ш. Мухиддиновой, патронажной медсестре Г. Хасановой и акушерке Д. Мардиевой.

Главный врач самаркандского родильного дома №2 И. Хазраткулов и акушер-гинеколог Д. Хасанова уволены «из-за безответственного подхода к здоровью матерей и детей». Приняты строгие дисциплинарные меры к группе работников роддома за выполнение служебных задач «не на должном уровне» и равнодушное отношение к здоровью пациентов.



