Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне составил 17,7 млрд долларов США, в том числе экспорт — 7,8 млрд долларов, импорт — 9,9 млрд долларов. Сальдо внешней торговли составило минус 2,1 млрд долларов, сообщило Управление статистики внешнеэкономической деятельности и торговли Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Экспорт энергоносителей и нефтепродуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,5%, в том числе за счет экспорта природного газа — в 1,9 раза, химической продукции и изделий из нее — на 5,3%, за счет экспорта пластмассы и изделий из нее — на 18,7%.

Объем экспорта продовольственных товаров увеличился на 58,9% за счет возрастания экспортных поставок плодоовощной продукции на 73,4%.

В структуре экспорта 30,8% (2,4 млрд долларов) составили услуги, 16,4% (1,2 млрд долларов) — энергоносители и нефтепродукты, 7,5% (582,5 млн долларов) — продовольственные товары, 6% (466,8 млн долларов) — химическая продукция и изделия из нее, 5,6% (439,2 млн долларов) — черные и цветные металлы, 2,1% (166,1 млн долларов) — хлопок-волокно, 1,3% (103,8 млн долларов) — машины и оборудование, 30,3% (2,3 млрд долларов) — прочая продукция.

В структуре импорта основная доля приходится на машины и оборудование — 33,8% (3,3 млрд долларов) и услуги — 24,3% (2,4 млрд долларов). На химическую продукцию и изделия из нее приходится 11,5% (1,1 млрд долларов). Импорт продовольственных товаров составляет 8,6% (845,1 млн долларов), черных и цветных металлов — 7,9% (782,8 млн долларов), энергоносителей и нефтепродуктов — 4,9% (487,5 млн долларов), прочей продукции — 9% (889,5 млн долларов).

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия (16%), Казахстан (8,1%), Беларусь (1,2%), Украина (1,2%), Кыргызстан (1%) и Таджикистан (0,9%). На их долю приходятся 28,4% внешнеторгового оборота. Среди других стран — Китай (15,9%), Турция (5,3%), Республика Корея (4,3%), Афганистан (1,9%), Германия (1,9%), США (1,5%), Латвия (1,3%), Иран и Франция, на долю которых приходятся 33,8% всего внешнеторгового оборота.

Объем экспорта плодоовощной продукции составил 463,2 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73,3%. В экспорте плодоовощной продукции основными партнерами являются Казахстан (из общего объема — 51,9%), Россия (15,2%), Кыргызстан (8,6%), Афганистан (5,5%), Китай (4,1%), Вьетнам (3%), Турция (2,1%), Пакистан (1,8%) и Иран (1%).

Доля экспорта текстильной продукции в общем объеме экспорта составила 8,4%. Объем экспорта текстильной продукции составил 652 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7%.