И. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в понедельник дал старт началу строительства 60 семиэтажных социальных домов в махалле «Чоштепа» в Сергелийском районе.

На мероприятии присутствовали государственный советник президента Узбекистана Турсинхан Худайбергенов и хоким Сергелийского района Нозим Хусанов.

На территории в 30 га будет возведено 60 домов на 4000 квартир, при этом право собственности на домовладение будет принадлежать государству. В свою очередь, городская администрация обеспечит жильем престарелых, людей с инвалидностью, детей из Домов милосердия.

На новом массиве также планируется разместить спортивные сооружения, детские площадки, детский сад и школу, медицинское учреждение, торговые пункты и другие объекты.

«Впервые за 25 лет происходит такое. Мы стали независимыми, но мы недостаточно уделяли внимания престарелым, людям с инвалидностью. Однако сейчас все меняется. То, что мы раньше делали за пять лет, сейчас выполняем за пять месяцев», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

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