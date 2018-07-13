«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 14 и 15 июля.

Кинопремьеры 14 и 15 июля

В Ташкенте проходят две премьеры фильмов — комедийный семейный мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» и «Невидимка». Что интересного ждет зрителей в комедийном мультфильме «Монстры на каникулах 3: Море зовет» — в рецензии Afisha.uz.

Продолжаются показы фильмов: «Человек-муравей и Оса», «Эскобар», «Убийца 2. Против всех», «План побега 2».

Вечеринка 14 июля

Аквапарк «Солнечный Город» приглашает желающих на летнюю вечеринку. Музыкальное настроение создадут: Mc Satira, DJ Vyazmin, DJ Maximum, DJ Maiskiy. Также гостей ждет Energy show.

Финал ЧМ 2018 15 июля

Сборная Франции против сборной Хорватии сразятся в финальном футбольном поединке в воскресенье. Где посмотреть матчи ЧМ-2018 на большом экране в Ташкенте — в подборке Afisha.uz.

Новый аквапарк в столице 14 и 15 июля

11 июля на Чиланзаре открылся новый аквапарк Oasis, где установили самые высокие горки в Узбекистане и самый большой волновой бассейн. Подробная информация с описанием — в обзоре на Afisha.uz.

Бесплатная игротека 14 июля

14 июля в 16:00 магазин настольных игр Hobby Games приглашает желающих бесплатно поиграть в одну из 17 игр.

Мастер-класс по теннису 15 июля

На кортах теннисного клуба Intersport пройдет бесплатный мастер-класс по теннису для детей от 4-х лет и их родителей, а также всех желающих.

Детская программа 14 июля

В ТРК Next пройдет детский конкурс «Рисунок на асфальте» в стиле индейской вечеринки. В программе — модное дефиле, светомузыкальное шоу фонтана и другое.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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