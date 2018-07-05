«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Сыр Grill Cheese





Grill Cheese от белорусского производителя Bonfesto — это сыр моцарелла, который подходит для запекания или жарки. Он довольно твердый, солоноватый и очень аппетитно тянется, если посыпать им пиццу или добавить в пирог.

Гранола-батончики Fit Spo





Местный производитель Fit Spo выпустил на прилавки магазинов питательные батончики с гранолой. Ассортимент представлен тремя вкусами: с орехами, фруктами и шоколадом. Батончики питательные, сытные и отлично подходят для полезного перекуса.

Сливочное масло Sof Sut





Сливочное масло от местного производителя Sof Sut расфасовано в упаковки по 200 грамм. Это сладко-сливочное масло, без соленого привкуса, которое подойдет и для бутербродов, и для выпечки. Жирность масла — 82,5%, оно довольно мягкое, приятного кремового цвета.

Мороженое «Бон Пари»





Те, кто хочет вспомнить детство и повеселиться, оценят новинку от Nestle — мороженое «Бон Пари». Оно представлено тремя видами: «Взрывной ураган», «Джангли» и «Кошмарики». Каждое мороженое отличается наполнителями: взрывной карамелью, желе или жвачкой вместо палочки. Фруктовое мороженое предназначено для детей, но и взрослым оно понравится.

Молочные коктейли Ehrmann Grand





На прилавках появились новые прохладительные напитки — молочные коктейли Grand от Ehrmann. Ассортимент довольно широк, здесь есть и мягкие ванильно-сливочные коктейли, и заряжающие энергией кофейные. Консистенция у напитков довольно густая, как у настоящего молочного коктейля, а вкусы раскрываются ярче, если напиток хорошо охладить.

Мороженое KitKat





Еще одна новинка от Nestle, мороженое KitKat, представлена в двух видах: в баночке и рожке. Наполнители у них разные: в баночке — хрустящие шарики, а в рожке — шоколадный батончик KitKat. Мороженое довольно сладкое и сытное, оно может стать перекусом в летний день.

Сливочное масло «Фермерское»





Местный производитель Milk Soft представил свою новинку — сливочное масло «Фермерское». Масло жирностью 82,5% хорошо подходит для бутербродов и выпечки, у него нейтральный сливочный вкус и приятный запах. Масло довольно мягкое, не замерзает в холодильнике.

Еще больше новинок — на сайте Zira.uz.

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